Natalie Pérez cruzó enojada a una seguidora que la criticó por una foto en malla: "¿Qué tiene mi pose?"

A días de haber ironizado sobre los famosos con quienes se la vinculó, Natalie Pérez se puso en el centro de la escena por haber cruzado re picante a una de sus seguidoras.

Todo comenzó cuando la cantante compartió una foto en traje de baño tomando jugo y un usuario le contestó: "Te saco el juguito, bebé".

Lejos de ofenderse, Natalie se rió compartiendo el mensaje y remarcando que "el asunto" se había puesto caluroso.

Sin embargo, una de sus seguidoras le respondió re mala onda al notar que su ídola se había tomado a risa el comentario subido de tono.

"¿Y qué querés que te escriban? ¿No es un poco obvio? Con tu pose y en malla...", le dijo esta persona.

LA TAJANTE RESPUESTA DE NATALIE PÉREZ A LA USUARIA QUE LA CRITICÓ

Indignada con la mujer que se refirió a su pose y a su traje de baño, Natalie le puso los puntos públicamente.

"¿Qué es obvio, corazón? ¿Que tengo un traje de baño enterizo con el que no se me ve nada? Y si se me viera algo, ¿qué tiene? ¿Y mi pose? Estoy parada normal, exprimiendo una naranja. Ni siquiera estoy posando. ¿Le molestará mi cara? De que estoy cansada, tengo hambre y aún no es la hora de comer. De qué embole, mil cosas pueden ser... ¿Qué es lo obvio? No quiero que me escriban nada en especial... Me río con lo que me escriben y punto", sentenció.

Y cerró con una fuerte frase, indignada por los dichos de la usuaria. "Definitivamente, hay personas que aún no encontraron la puerta para abrir sus cabezas", cerró, enojada.