Natalie Pérez compartió el tierno audio que le mandó su abuelo por el rumor de romance con Nico Occhiato: "Hay que domarlo porque es picaflor"

A días de haber vuelto a brillar arriba del escenario en su espectacular show, a Natalie Pérez se la vinculó sentimentalmente con Nico Occhiato. Luego de que en Intrusos (América) aseguraran que se los vio muy juntitos en Palermo y que están saliendo, la cantante sorprendió al compartir en sus redes sociales el audio que le mandó su abuelo felicitándola por su supuesto romance.

"Te vi en el auto pero estabas ocupada. Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta", se lo escucha decir al señor sobre el ex de Flor Vigna.

Acto seguido, reveló cómo se enteró de que supuestamente su nieta está de novia con el conductor.

"Mirtha de Quilmes nos llamó para decirnos que vos estabas de novia, pero no sabíamos nada. Hoy agarramos el teléfono y vimos eso", le dijo.

LA PÍCARA RESPUESTA DE NATALIE PÉREZ A SU ABUELO SOBRE NICO OCCHIATO

Entonces, la artista le contestó subrayándole que no está de novia con Nico pero al remarcar que está saliendo con otro encendió todas las alarmas. ¿De quién se trata?

"Abuelo, me hiciste reír. No, no salgo con ese chico. Salgo con otro...", sentenció.

¿Quién será?