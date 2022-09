Natalia Oreiro contó por primera vez el romántico gesto con el que Ricardo Mollo la conquistó

Reacio a las cámaras de televisión, Ricardo Mollo sorprendió a Natalia Oreiro en ¿Quién es la máscara? con su secreta actuación, bajo el disfraz de un Tiranosaurio rex. La conductora del programa no solo se emocionó, sino que contó el romántico gesto que tuvo el líder de Divididos, 22 años atrás, con el que la conquistó.

"¡No me pueden hacer esto! Obvio que me di cuenta cuanto empezaste a cantar. No me lo dijo ni la producción. Encima cantando esa canción", reaccionó Natalia, tras quitarle la máscara al invitado y confirmar que el intérprete de Contigo a la distancia había sido su esposo.

Acto seguido, Oreiro le pidió aprobación a Mollo para contar lo especial que es para ella el tema que cantó y, tras recibir el visto bueno de Ricardo, la artista contó por primera vez el romántico gesto del músico que la terminó de enamorar.

"Cuando nosotros éramos amigo, obvio que a mí él me encantaba, pero éramos realmente amigos y charlábamos un montón… ", comenzó diciendo Oreiro. G-plus

"Cuando nosotros éramos amigo, obvio que a mí él me encantaba, pero éramos realmente amigos, charlábamos un montón… Pero, evidentemente, un día se dio cuenta de que yo estaba muerta con él y me deja en el buzón de casa un sobre con un CD, con esta canción: Contigo a la distancia. Y me morí de amor. Ahí empezó nuestra historia", compartió Natalia Oreiro, bajo la cómplice y amorosa mirada de Mollo.

NATALIA OREIRO HABLÓ DE SU ADMIRACIÓN POR RICARDO MOLLO

En marzo de 2021, Natalia Oreiro desembarcó en Instagram y, a cuentagotas, dejó asomar un poquito de su resguardada intimidad familiar con Ricardo Mollo y su hijo, Atahualpa.

En ese marco, la artista le dio una nota radial a Agarrate Catalina y habló desde el corazón sobre su vínculo con el líder de Divididos, su pareja desde hace 22 años.

"A mí me conmueve mucho él como compañero y como artista. Es un gran compañero. Quizás la diferencia de edad, quizás no", dijo Natalia.

"Cuando nos conocimos yo era muy chica, estaba formándome, creciendo y aprendiendo, y él ya era un músico. En ese momento yo era una esponja. Mi vínculo sucedió desde algo muy sincero y después surgió el amor", agregó.