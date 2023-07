Natalia Oreiro contó el fuerte miedo que se le despertó con la maternidad

A 11 años del nacimiento de Atahualpa Mollo, Natalia Oreiro reveló el fuerte miedo que se le despertó con la maternidad.

En plena promoción de Casi muerta, película de Fernán Mirás que cuenta con el protagónico de la actriz uruguaya, Natalia habló con Implacables y se refirió a su miedo a la muerte.

Más sobre este tema Las fotos de Natalia Oreiro, premiada y súper enamorada de Ricardo Mollo en los Premios Cóndor de Plata a las Series

"Como le pasa a tu personaje, ¿la maternidad te ha llevado a replantearte ciertos miedos a la hora de hacer ciertas cosas, como tirarte de un paracaídas? ¿Te pasa a vos con Atahualpa?", le preguntó la periodista a Oreiro.

"No puedo pensar en la muerte, al tener un hijo. Sentir que no voy a estar para él, es algo que me atraviesa". G-plus

Seria la actriz y cantante le respondió: "Sí, ni hablar. No puedo pensar en la muerte, al tener un hijo. Sentir que no voy a estar para él, es algo que me atraviesa".

"Quizás si me preguntabas algo antes de ser mamá, no era algo que me importara. Hacía trapecio, un montón de cosas que hoy las veo altamente riesgosas, que hoy dejé de hacerlas. No por él, por lo que a mí me pasa en relación a eso", argumentó Natalia Oreiro.

Más sobre este tema Natalia Oreiro eligió entre Lali Espósito y Maxi Trusso: "Es un ícono mundial"

EL 6 DE JULIO LLEGA A LOS CINES CASI MUERTA

El 6 de julio llega a los cines Casi muerta, película de Fernán Mirás que cuenta con el protagónico de Natalia Oreiro y Diego Velázquez.

El elenco estelar se completa con Paola Barrientos, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y cuenta con la participación especial de Violeta Urtizberea, quien trabajó tanto en Buenos Aires como en Montevideo.

Casi Muerta es la segunda película de Fernán como director. La cinta es una adaptación de Bypass, la comedia vasca nominada a 15 premios Goya, incluidos Mejor Película y Mejor Guion. Su estreno será primero en la pantalla grande. Luego se podrá ver de manera exclusiva en la plataforma HBO Max.

LOGLINE

María y Javi son amigos de toda la vida. Sin embargo, están distanciados hace más de un año. Cuando María sufre un accidente que la deja al borde de la muerte, los amigos se reencuentran y descubren que siempre estuvieron enamorados.

Ahora Javi debe decidir si seguir con su nueva vida –con novia uruguaya incluida- o apostar a un amor de juventud que puede morir en cualquier momento.