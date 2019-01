Natacha Jaitt, quebró en llanto en Tribunales: "¡¿Cómo no voy a llorar?! ¡Me violaron!"

Natacha Jaitt (41) asistió a Tribunales acompañada por su abogado y su hermano, Ulises, para exigir la detención de los dos hombres acusados de violarla. Emocionalmente desbordada por la delicada situación, la mediática quebró en llanto en la sede judicial.

“Fui violada en reiteradas veces. ¿Hace falta que tenga que dar detalles? ¿Qué querés que me desmaye? ¿Qué querés que me largue a llorar? Ya me descompuse. A la víctima se la destroza acá. ¡¿Cómo no voy a llorar?! ¡Me violaron! ¡Me violaron! ¡Me violaron!”, exclamó Natacha, antes de abandonar el móvil de Telenueve.

Momentos antes, Jaitt había apuntado contra el colectivo Actrices Argentinas. “Miren lo que pasó con el grupo de actrices. Cuando yo hablé de la pedofilia, salieron a matarme. Ahora, pasó el caso de Thelma Fardin, que no digo que sea verdad, ni mentira”, comenzó.

“¿Pero las pericias? Porque lo que yo pasé no vi que lo pasen (ellas). A lo mejor lo pasaron y no lo comunicaron, pero acá no están, eh. Acá no están abrazándome y acompañando. Todo hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, aunque pase el tiempo y yo lo demostré”, agregó furiosa.

El viernes 4 de enero por la noche, Jaitt fue a cenar a la casa de un amigo director de cine en el barrio de Belgrano. Horas más tarde a través de Twitter y también en sede judicial, la mediática denunció al hombre y a un amigo de él de haberla violado. El lunes siguiente al mediodía, Natacha se presentó a declarar en Tribunales y debió ser asistida por su hermano Ulises ya que entró en estado de shock y se descompensó.