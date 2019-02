Luego de que se conociera la trágica noticia sobre la muerte de Natacha Jaitt, las redes sociales se llenaron de un sinfín de mensajes que había publicado la mediática en su cuenta oficial y que hoy toman especial relevancia.

Uno de ellos se refiere a importantes denuncias, cuyos detalles estarían resguardados en una memoria USB, que Natacha le habría entregado a una persona para, en caso de ser necesario, se diera a conocer: "Es muy grande el consumo de #Trata y #Pedofilia en nuestros medios de comunicación y política. Lamentablemente si muero en el intento, quiero decirles que se salvan pocos y que por las dudas dejé guardado un pendrive, no en mi casa, en manos de un NN para que salga a la luz", había escrito la hermana de Ulises Jaitt, el 4 de abril del año pasado en Twitter.

Un día después, Natacha también había volcado un alarmante mensaje que se hizo viral, en medio de las dudas sobre su trágico final: "AVISO. no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, NO FUI. Guarden tweet".

El próximo jueves estarán los estudios complementarios a los primeros datos sobre la causa de su muerte que aportó la autopsia. Según detalló TN, los peritos de la morgue de San Fernando determinaron que Natacha -que hue encontrada totalmente desnuda, tendida en una cama- no presentaba lesiones corporales compatibles con violencia física. Además, hallaron cocaína en los orificios nasales.

Fotos: Capturas de Twitter.