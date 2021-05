Nancy Duré reveló picantes internas entre las 'angelitas' y fue lapidaria con Yanina Latorre: "Necesita agredir para sentirse bien"

La salida de Nancy Duré de Los Ángeles de la Mañana no fue como la esperaba. La periodista y panelista se había sumado momentáneamente al panel de Ángel de Brito, pero tras su partida, el conductor contó en su ciclo radial El Espectador (CNN Radio) que sus "angelitas la odiaban". Y ubicó en el primer puesto a Yanina Latorre, con quien habría tenido diferencias fuera de cámara y más de un picante cruce en vivo.

En ese marco, Duré arremetió filosa contra su excompañera en Twitter: "Que Yanina hable mal de mí, habla bien de mí".

Sin embargo, el tema no quedó ahí: este jueves, Nancy visitó Intrusos y dio más detalles de las internas entre las panelistas de LAM. La periodista arremetió sin dudar contra los intentos de ataque que asegura haber recibido de Latorre, quien, según la propia Duré, se refería a ella como “parda” por su color de piel.

"Yanina siempre intenta generar que todas se pongan en contra de la que ella quiere sacar del lugar. Busca complotar. Le molesté yo, como le han molestado otras". G-plus

"Este tema laboral, en cámara no se notaba, por eso sorprendió el otro día cuando, no solo Yanina, sino el resto de las compañeras dijeron que era la primera vez que estaban todas unidas en contra de una compañera", le comentó Adrián Pallares a la panelista.

Lejos de coincidir, Nancy aseguró que su trato distante con el resto de las “angelitas” fue un logro de Yanina. "No creo que haya sido así. No lo sentí así. Lo que pasó con Yanina es lo que se vio al aire”, comenzó diciendo la periodista.

"El problema de Yanina no es conmigo, es con ella. No sé cuál es el tema de que ella necesite agredir para sentirse bien. Si vos querés resaltar, no necesitás tirarle tierra al que está al lado". G-plus

Luego dio un ejemplo para ilustrar que la contienda con Latorre no le hizo mella: "En el secundario había muchas chicas que se fijaban en la ropa, en tu estilo, y yo sufrí esas cosas del bullying, de que te acosen permanentemente, pero lo superé. Ahora, a los 48 años, lo que me diga Yanina, que se fije en cómo visto o en el color de piel, no me importa".

Evocando los últimos días de trabajo en LAM, junto a Cinthia Fernández, Pía Shaw y Maite Peñoñori, porque Ángel de Brito, Andrea Taboada y Mariana Brey se ausentaron, Nancy Duré agregó, filosísima con Latorre: "Las últimas dos semanas no estuvo Ángel, no estuvieron Brey ni Taboada, que son las históricas del programa. Entonces, Yanina tomó la conducción (de LAM). Yanina siempre intenta generar que todas se pongan en contra de la que ella quiere sacar del lugar. Busca complotar. Le molesté yo, como le han molestado otras. Pero el problema de Yanina no es conmigo, es con ella. No sé cuál es el tema de que ella necesite agredir para sentirse bien. Si vos querés resaltar, no necesitás tirarle tierra al que está al lado".