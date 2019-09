Nació Lila, la primera hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo: "Estamos todos muy bien"

La dulce espera de Violeta Urtizberea (34) llegó a su final. La actriz dio a luz a su primera hija, Lila, fruto de sus casi cinco años de amor con el músico Juan Ingaramo (27).

El encargado de confirmar la feliz noticia fue Mex Urtizberea, el papá de la flamante mamá, en diálogo con La Nación: "Estamos todos muy bien", se limitó a decir el actor, anunciando con calma la llegada al mundo de su nieta.

En junio, Violeta contó en Cortá por Lozano cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: "Fue una linda noticia, pero fue como pensar '¿qué hacemos? Ahora hay que llamar a un médico'. No fue como '¡oh, mi amor!'. Después nos fue cayendo la ficha. Las reacciones no son cómo en las películas. Pensé que iba a reaccionar más película, que nos íbamos a abrazar", dijo, sincera. Luego destacó: "Me enteré del embarazo como tres semanas después de lo normal. Eso me parece que está bueno, porque a veces saberlo tan rapidito genera ansiedad. Se hace largo".

Los nueve meses llegaron a su final y hoy la actriz ya disfruta de Lila en sus brazos, junto a Ingaramo. ¡Felicidades!