Nacho Viale y Lucía Pedraza, separados después de dos años en pareja

Tras dos años juntos, y luego de rumores de crisis de pareja, Nacho Viale (37) y Lucía Pedraza (26) dieron por finalizada su relación. La información se reveló el viernes en Los Ángeles de la Mañana, a través de Lourdes Sánchez.

La panelista contó el diálogo que mantuvo con el productor de Almorzando con Mirtha Legrand: “Me dijo que está separado hace un mes”. En agosto, el nieto de la diva había sido vinculado a Soledad Fandiño, de acuerdo a información de Yanina Latorre. Versiones que él siempre negó.

En enero, Nacho había reflexionado respecto de su noviazgo de casas separadas, sin planes de boda con la diosa: “Casamiento no y convivencia tampoco. Estamos bien así”. Aunque en ese momento Nacho Viale todavía apostaba a formalizar su amor con Lucía Pedraza: "Quiero la fiesta, el casamiento en sí no me desvela. Estoy descreído de todas las formalidades, la parte religiosa no me desvela".

Hoy la realidad es otra y Nacho y Lucía tomaron caminos diferentes...