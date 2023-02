Nacho Viale dedicó a Mirtha Legrand un conmovedor mensaje por su cumpleaños: "Una leona en su vida"

Entre los múltiples saludos que recibió Mirtha, se destaca el de Nacho Viale, productor de sus programas de televisión.

"Feliz cumple abu. Abuela incondicional. Una leona en su vida y con los suyos. Ejemplo de trabajo y constancia. Siempre juntos. Te amo", dedicó el nieto en su cuenta de Instagram.

MIRTHA LEGRAND HABLÓ DE SU CUMPLEAÑOS Y DE SU REGRESO A LA TV

En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand habló en exclusiva con Ciudad.

- ¿Cómo la está pasando?

- Hasta ahora no hago más que hablar por teléfono, cosa que me encanta porque todos me felicitan.

- ¿Va a festejar?

- Sí, festejo esta noche en mi casa, viene gente, 45 personas vienen, no va a ser nada íntimo, viene Marcela (Tinayre), Nacho (Viale), mis nietos, mis bisnietos, mis amigos, mis conocidos, va a estar Jorge Lanata con su mujer, Carlitos Rottemberg, Horacio Rodríguez Larreta con su novia. La invité también a Lilita Carrió pero no podía, se iba a Punta del Este me dijo.