Nacho, Daniela, Cata, Coti y Alfa son los nuevos nominados de Gran Hermano 2022

Luego de que Juliana se convierta en el última eliminada de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Nacho, Daniela, Cata, Coti, Alfa son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cinco elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Romina es la líder de la casa después de dejar el cuerpo en la prueba semanal que, en esta oportunidad, dirimió el ansiado título en un juego de equilibrio y perseverancia contra Maxi.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?

EL LLANTO DE THIAGO TRAS PERDER LA PRUEBA DE LIDERAZGO EN GRAN HERMANO

Son muchos los nervios que se viven cada semana en la casa de Gran Hermano 2022 donde los participantes apelan a las estrategias de juego para poder zafar de la nominación y llegar lo más lejos posible.

Es por eso que la prueba de liderazgo que, no sólo les permite evitar que sus compañeros lo nominen, sino que también les da la posibilidad de salvar a alguien en placa, se convirtió en uno de los objetivos primordiales entre los hermanitos.

Fue por eso que, después de que quedara descalificado en una competencia de equilibrio junto a Agustín, Thiago no pudo evitar quebrar en llanto frente a varios de sus compañeros: “Estoy enojado porque es injusto lo que hicieron, es cualquiera. Estoy enojado con todos porque hicieron cualquiera”.

“Yo sé que es un juego, pero me da bronca. Nosotros nos matamos en el desafío, me re maté al ped… para que me eliminen, me hubiese tirado en la primera”, cerró, con lágrimas de los ojos, mientras parte del grupo intentaba animarlo.