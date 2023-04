Nacho Castañares y La Tora de Gran Hermano rechazaron el Bailando y explicaron los motivos

Mientras Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga, Julieta Poggio, Tomás Holder y Alfa de Gran Hermano quieren sumarse al Bailando 2023, Nacho Castañares y La Tora prefirieron dar un paso al costado.

Luego de que se supiera que Tomás ya está confirmado para la nueva edición del ciclo que conducirá Marcelo Tinelli en América, la parejita contó por qué no le entusiasma la idea de sumarse al show.

"Creo que no voy a estar. Estoy enfocado en otras cosas, más en lo digital. Me gusta todo lo que es Twitch... Me parece que va más por ese lado... Si me llaman, prefiero que no. Obviamente, agradezco la propuesta pero recién salí, fueron meses bastante difíciles... De estar lejos con la familia y todo. Quiero descansar un poco y poner la meta en otro lado", sentenció Nacho, seguro de su decisión, en diálogo con LAM.

POR QUÉ LUCÍA VILLAR NO QUIERE FORMAR PARTE DEL BAILANDO 2023

Al igual que Nacho, La Tora preferiría no sumarse al show. En este contexto, explicó el motivo.

"Perdón al canal, pero estoy casada con Telefe, por cómo me cuidan, por todo... Quiero crecer ahí con los proyectos a futuro, haciendo lo que sea. Yo no aceptaría ir al Bailando. No me gusta, no consumo. Lo banco a Marcelo, para mí siempre fue uno de los mejores conductores pero no es mi perfil".

"Yo me veo más de panelista o en stream, un poco más relajado. Podés hablar de otras cosas, lo consume otro tipo de público", sentenció, también en diálogo con el programa de Ángel de Brito.