Nacha Guevara volvió a apuntar muy fuerte contra Susana Giménez: "Nunca fuimos amigas"

Susana Giménez reaccionó muy picante a la fuerte crítica de Nacha Guevara, que remarcó que la diva de los teléfonos, según ella, no es una estrella internacional y que le debe mucho a Argentina, aunque sea muy crítica al hablar de su coyuntura.

Muy enojada, Susana apuntó contra Nacha acusándola de colgarse de ella cada vez que necesitaría prensa. Entonces, la actriz volvió a la carga remarcando que no le gusta que se vaya a Uruguay criticando a su país, donde "hizo la plata".

"La fortuna la hizo en Argentina, que sea agradecida. Vamos a explicar lo que es ser internacional. ¿Dónde hizo su dinero Susana? ¿Lo hizo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Brasil? No, ¿verdad? Ella toda su carrera y su éxito, es una mujer muy trabajadora, lo ha hecho aquí. Este país le ha dado mucho. A eso me refiero con que no es internacional. Es una estrella nacional, grande como una casa, adorada por todo el mundo y que este país le ha dado todo lo que tiene", sentenció en Implacables, volviendo sobre las palabras que tanto molestaron a la diva.

NACHA GUEVARA TILDÓ A SUSANA GIMÉNEZ DE DESAGRADECIDA

En este contexto, la actriz le pidió a su colega que sea más "agradecida" con su país de origen.

"La aprecio mucho, es muy buena compañera, pero no me gusta cuando critica algo que debería agradecer... Entonces, lo que no me gusta, es que se vaya del país a criticarlo, a este país que le dio todo, que le permite estar en ese país (Uruguay) como una reina, con una casa extraordinaria, un poquito de agradecimiento", sentenció.

"Nosotras no nos hablamos mucho, no somos amigas, nunca fuimos amigas, pero siempre he tenido buena relación". G-plus

Y se despidió haciendo una fuerte aclaración sobre su relación con la conductora. "Nosotras no nos hablamos mucho, no somos amigas, nunca fuimos amigas, pero siempre he tenido buena relación", cerró. ¿Hasta ahora?