Nacha Guevara explicó por qué utilizó el mismo look toda la semana en Cantando 2020: "Tengo mis razones"

La semana pasada, Nacha Guevara debutó como jurado de Cantando 2020 junto a Moria Casán, Pepito Cibrián y Karina la princesita. En el certamen, la artista tuvo importantes cruces con algunos de los participantes como Lizardo Ponce y Esmeralda Mitre pero lo que más le llamó la atención a sus seguidores es que, a diferencia de sus colegas, mantuvo el mismo look en las cinco galas.

A propósito de esto, Nacha publicó un video en Instagram en el que explicó por qué usó su smoking todos esos días. “¡Hola palmeras! ¿Cómo están? Les quiero hacer una consulta. ¿Vieron que en el Cantando estuve toda la semana con mi clásico, eterno y divino smoking que me ha acompañado por décadas?. Lo fui cambiando, no crean que es el mismo ¿eh? Pero es como mi traje distintivo, me siento muy bien con él. Planeaba hacer toda la temporada así", dice la artista frente a cámara.

"Tengo mis razones ¿eh? Acordamos con la producción que como ha estado tan complicado y no tengo asistentes ni para peinar, ni para maquillar, ni para hacer la transportación de vestuario, desinfectarlo, llevarlo... acordamos que fuera así. Ahora, como ya se cumplió una semana y a mí me gusta cambiar, qué le voy a hacer, les hago la consulta. ¿A ustedes qué les gustaría más: que siga con ese smoking maravilloso que es mi distintivo o que lo cambie una vez por semana? ¡No más! Una vez por semana puedo bregar y hacer un look diferente cada semana”, agrega la cantante, que les dio a sus seguidores hasta este lunes para decidirse.