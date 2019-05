Nacha Guevara dijo que los que no saben hacer nada “son panelistas”: la furiosa reacción de Yanina Latorre

Con una risa socarrona y con pretendido humor, Nacha Guevara (78) se despachó en Polino Auténtico (sábados de 12 a 14 por radio Mitre) con una frase súper polémica: “Hace años había un dicho que decía ‘no sé hacer nada, voy a ser periodista’. Hay que actualizarlo a ‘no sé hacer nada, me voy a hacer panelista’”. En ese momento se hizo un silencio sepulcral en el estudio y Marcelo Polino, su compañero en el espectáculo teatral ¿Por qué son tan geniales? durante el verano 2019, acotó: “Yanina Latorre se autoproclama la mejor panelista de la televisión”.

Con una enorme autoestima, Yanina completó: “En lo que yo hago soy la mejor”. Entonces, Nacha relativizó: “Yo no voy a discutir eso. Si ella se siente la mejor, y la hace sentir bien, listo”. Ahí, Latorre admitió: “Trabajo muy contenta y le doy con todo”.

Y cuando parecía que el tema se había concluido, la diva volvió a atizar el fuego: “Lo único que importa es estar contento y ser feliz. Porque el Rey Arturo decía que no se puede ser feliz y malvado al mismo tiempo. Si una persona es verdaderamente feliz, no existe la posibilidad de que sea malvada. Así que revisá eso...”.

Asombrada, Yanina indagó: “¿Qué es ser una persona malvada?”. Y a pura carcajada Nacha remató: “Vos, por ejemplo”. Sin entrar en polémicas, Latorre se desmarcó: “Malvado es hacer el mal y no creo que lo haga”. Implacable, Guevara insistió: “A veces la lengua es muy poderosa y hace daño”.

Ya en Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre reaccionó contra Nacha: “Me olvidé de decirle que por qué se mete con los panelistas, si ella fue panelista el año pasado, fue 'angelita'. Se quiso quedar y no arregló el contrato. Estoy podrida de escuchar que los panelistas o yo somos malvados. Ser malvado es algo grave. Hacer el mal es lo que le hace un violador a una niña. Nosotras acá hablamos, opinamos, somos programas de espectáculos… A ella le molesta todo lo que no es ella”.

Al final, también "cobraron" Amalia Granata y Marcelo Polino, sus compañeros en la AM 790: “Fueron dos cagones. Lo perdono a Polino… Yo quedé caliente con Polino, lo iba a llamar, pero la está pasando mal porque se le acaba de morir la mamá. Polino es periodista, si Nacha está en contra de los periodistas, ¿qué hacía ahí sentada en la radio? Amalia es periodista recibida y panelista como yo… Los dos se quedaron mudos, me la fumé a Nacha, me la fumé… No saben el momento incómodo en el corte”.