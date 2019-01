Muy picante respuesta de Juli Bartolomé a Lourdes Sánchez, quien dijo que sus besos con Fede Bal estuvieron "totalmente armados"

La aparición de imágenes de Fede Bal a los besos en Mar del Plata con Juli Bartolomé, una joven actriz, modelo e instagramer, llevó al rumor del posible comienzo de un romance entre ellos. Sin embargo, en Los Ángeles de la mañana, Lourdes Sánchez puso en duda todo e ironizó sobre la posibilidad de que todo sea armado.

“Pero él sabe que lo están grabando", dijo Lourdes. Y lanzó con ironía: ¡No está armado!”. Aunque cuando el conductor le preguntó “¿creés que está armado?”, la panelista dejó los eufemismos y sentenció: "¡Totalmente, obvio!”. Ese comentario no le cayó nada bien a Bartolomé, quien salió al cruce desde sus redes sociales: “Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Que andes bien Lourdes, te deseo paz, te lo merecés. No todas necesitamos el casting sábana, amiga. Algunas tenemos talento y carisma, eso que tanto le envidiás a otras. Todo no se logra por un hombre”, lanzó muy picante en Twitter.

También le dedicó frases desde las Stories de Instagram: “Qué nivel de misoginia tiene este medio, especialmente de las mujeres hacia otras mujeres. Me da más vergüenza ajena y dolor los comentarios de las mujeres en todos lados, por eso salgo a decir ‘¿así buscan igualdad?’. ¿¡Por qué no podemos divertirnos igual que los hombres y no ser señaladas!? Linda enseñanza”, aseguró.

También la joven apuntó contra Ángeles Balbiani, panelista de Intrusos: “Si aprendieran a encarar de otra forma los temas y ser un poco menos malas, estarían menos llorando por los pasillos, Lourdes Sánchez y Ángeles Balbiani. Les deseo paz, la necesitarán siempre”, comentó. “No reflejen lo que ustedes hicieron para llegar donde están sentadas en otras que no salimos nunca con nadie y si salimos, salimos porque nos pinta y no tiene tanta vuelta. Soy actriz desde los 16 y salí lo suficiente como para saber que si hubiese querido llegar a algún lugar de esa manera, estaría en otro lado y no sin tele, enterándome por videos. Relajen la cola, sean felices y están en paz. Lo necesitan realmente”, finalizó.

