Muscari y su crítica a Wanda Nara: "Compra cosas que no sabe combinar y parece asesorada por la ex del papá"

En Por el mundo, el programa de viajes de Marley, estuvo invitada Wanda Nara y en La jaula de la moda (Ciudad Magazine, lunes a viernes 18 hs) analizaron los looks que llevó y las compras que hizo. José María Muscari, que ofició como “policía de la moda”, le dedicó ácidas palabras a la multimillonaria dejando en claro que ella no es de su estima.

“Me gusta como personaje, pero me parece que es un poco impune. No me gusta la opulencia del dinero de por si. Ella tiene pocos valores para ocupar un lugar en el mundo del espectáculo”, lanzó picantísimo el director teatral. “Fuera de eso, en el viaje compró un montón de cosas, pero no las supo combinar. No está bien asesorada. Parece asesorada por Carinara, la exnovia del papá”, comentó, picante sobre una de las últimas parejas de Andrés Nara.

"Lo importante no es tener dinero, ni gastar mucho en lo que comprás para que se vea que la cartera es cara. Lo importante es cuál es tu onda". G-plus

El escritor teatral, por el contrario, aseguró que le cae “muy bien y la adoro” a Zaira Nara y la diferenció de su hermana. “Lo importante no es tener dinero, ni gastar mucho en lo que comprás para que se vea que la cartera es cara. Lo importante es cuál es tu onda”, cerró José María Muscari sobre el estilo de Wanda Nara.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​