Murió Tina Turner a los 83 años, luego de combatir una larga enfermedad

La cantante Tina Turner murió este miércoles a los 83 años en Zúrich (Suiza), según anunció su representante.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza", dice el comunicado.

"Murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza". G-plus

Creadora de éxitos como What's Love Got to Do With It, Proud Mary, River Deep, Mountain High, o The Best. la artista norteamericana dejó una enorme huella en la música mundial.

LA DURA HISTORIA DE VIDA DE TINA TURNER