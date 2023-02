Murió Raquel Welch la legendaria actriz que enloqueció a generaciones con un bikini prehistórico

Raquel Welch, la actriz norteamericana considerada por la industria de Hollywood como “una de las mujeres más bellas del mundo”, falleció este miércoles a los 82 años, según informó su representante.

La artista, de ascendencia boliviana, murió "tranquilamente esta mañana después de una breve enfermedad", de acuerdo al comunicado que envió su agente a la prensa.

La actriz, cuyo verdadero nombre era Jo-Raquel Tejada, nació el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, y era hija de un ingeniero boliviano y una mujer estadounidense. Raquel creció en California ganó varios en concursos de belleza y se casó con James Welch, su novio de la secundaria, con quien tuvo antes de sus 20 años a sus dos hijos: Damon y Tahnee Welch.

La futura artista se mudó a Dallas con su familia donde se empleó como moza, al tiempo que alternaba su tiempo posando como modelo para afiches, pero volvió en 1963 a Los Ángeles para intentar trabajar en la industria del entretenimiento hollywoodense.

MURIÓ RAQUEL WELCH, UN ÍCONO DEL CINE

En esta ocasión, Raquel conoció Patrick Curtis, un agente que la convenció a conservar su apellido de casada para ocultar sus orígenes latinos, y el amor no tardó en surgir con el correr del tiempo entre ambos.

La flamante actriz comenzó su carrera con papeles secundarios en el cine, en films como Roustabout (El carrusel del amor), con Elvis Presley, hasta que le llegó su gran oportunidad en 1966 cuando la 20th Century Fox en 1966 la eligió para protagonizar Fantastic Voyage (Viaje fantástico) de Richard Fleischer.

Sin embargo, ese éxito fue solo el preludio de su explosión ya que el mismo año se puso a las órdenes de Don Chaffey en One million years B.C. (Un millón de años antes de cristo) vistiendo un bikini de piel de cuero que la inmortalizó en el imaginario popular mientras escapaba de dinosaurios y otras bestias prehistóricas.

La carrera de Raquel Welch continuó a lo largo de las siguientes décadas, aunque ella también incursionó en el ámbito del cuidado del cuerpo con su programa "Total Beauty and Fitness" de 1984, y luego lanzó una línea de pelucas y extensiones.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE RAQUEL WELCH, UN SÍMBOLO DEL SÉPTIMO ARTE

Welch escribió una autobiografía titulada Raquel: Beyond the Cleavage (Raquel: más allá del escote) donde confesó haber luchado con el estereotipo que marcó su carrera relatando su verdad tras la cámara. "Las personas me veían como un símbolo sexual, ¡pero en realidad era madre soltera con dos niños pequeños!", señaló en el libro.

Sin embargo, en 2018 confesó en una entrevista que había hecho las paces con su imagen de heroína sensual. "A menudo me preguntan si me canso de hablar de aquel bikini, pero la verdad es que no. Fue un acontecimiento importante en mi vida, así que ¿por qué no hablar de ello?", le dijo a The Sunday Post.

La carrera de Raquel Welch se vio coronada por un Globo de Oro por su papel en The three musketeers (Los tres mosqueteros, 1973) de Richard Lester y contabilizó más de 30 películas y 50 series de televisión.