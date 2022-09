Murió el padre de Benjamín Vicuña y el actor lo despidió con un mensaje desgarrador: "Hoy abrazarás a tu madre y a tu nieta"

Benjamín Vicuña afotnta uno de los momentos más duros de su vida: este martes, falleció su padre, Juan Pablo Vicuña, en la Clínica Las Condes, donde llevaba varias semanas internado.

Activo en las redes sociales, el actor le dedicó un conmovedor posteo de despedida: “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor… Veo que viene de familia”.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, finalizó Benjamín Vicuña, desde su tierra natal, despidiendo en persona a su padre.