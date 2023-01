Murió Lisa Marie Presley, hija de Elvis y ex esposa de Michael Jackson

Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley y ex esposa de Michael Jackson, murió este jueves 12 de diciembre a los 54 años según confirmó su madre, Priscilla Presley.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado", confirmó Priscilla en un comunicado publicado en la revista People.

Lisa había sido hospitalizada en la mañana del jueves tras sufrir un infarto, según informaron varios medios estadounidenses.

La hija de Elvis Presley había sido inducida en coma artificial y se encontraba bajo asistencia respiratoria, de acuerdo con el portal especializado en entretenimiento TMZ, que cita fuentes anónimas.

Estaba "inconsciente" cuando su ama de llaves la halló en su domicilio el jueves por la mañana en Calabasas, un suburbio de Los Angeles, según agrega el portal.

Su exesposo, Danny Keough, quien también vive en la propiedad, le practicó un masaje cardiaco hasta la llegada de la ambulancia que la transportó al hospital.

Su madre había confirmado en Facebook que su hija estaba enferma. "Mi hija querida Lisa Marie fue transportada de emergencia al hospital", escribió.

"Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que conozco", la recordó su madre en el comunicado, en el que pidió que se respetara la privacidad de la familia y agradeció a los fans por el amor y las oraciones.

LA ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA DE LISA MARIE PRESLEY

La cantante asistió a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre, donde recibieron un agradecimiento del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su poderosa interpretación en "Elvis".

QUIÉN ERA LISA MARIE PRESLEY

Presley, cantante y compositora, es madre de tres hijos, incluyendo a Riley Keough, quien ganó notoriedad por sus habilidades de actuación en la serie "The Girlfriend Experience", en 2016.

Siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

Controló Elvis Presley Enterprises hasta que vendió la mayor parte de sus acciones a una sociedad en 2005.

Sin embargo guardó el control de Graceland, la propiedad en la que su padre fue hallado inconsciente en agosto de 1977, antes de ser transportado a un hospital en el que fue declarado muerto por un paro cardiaco.

Además de Keough, estuvo casada con Nicolas Cage, Michael Jackson y Michael Lockwood.

