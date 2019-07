Murió Karl Shiels, actor de Peaky Blinders: tenía 47 años y falleció mientras dormía

Todo es misterio, sorpresa y desazón en el medio artístico irlandés.

El domingo pasado murió Karl Shiels, actor que fue parte del elenco de la famosa producción Peaky Blinders, además de destacarse en películas como Batman Begins, Veronica Guerin y Capital Letters, film por el cual fue nominado para un IFTA a Mejor Actor, en 2004.

Aún no se saben las causas del deceso, que se podujo mientras dormía, de manera súbita.

"Estamos profundamente golpeados y tristes por la repentina muerte de nuestro amigo Karl Shiels", expresó su representante en sus redes sociales sobre el hombre, que tenía 47 años, estaba casado y tenía dos hijos.

Según informó una fuente al tabloide Daily Mail, Shiels se había quedado "dormido en numerosas ocasiones" y sufría de "intensos dolores" durante el rodaje de Fair City, programa del que formaba parte desde 2014 y que aún se emite en la televisión irlandesa.

Por su parte, vía Twitter, el sitio oficial de Peaky Blinders lo recordó: "Tristeza al escuchar que el brillante Karl Shiels, que interpretó a Ryan en el tercer episodio de la primera temporada, ha fallecido. Condolencias a la familia y amigos, de los Peaky Blinders".

Saddened to hear that the brilliant Karl Shiels, who played Ryan in Series 1 Episode 3, has passed away. Condolences to family and friends, from the Peaky Blinders. pic.twitter.com/Qd09WxJfUf