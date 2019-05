Murió el humorista Tuqui: los sentidos mensajes de despedida de sus colegas

El humorista Gabriel Gustavo Pinto, más conocido como Tuqui, murió este fin de semana a sus 64 años. Si bien aún se desconoce la causa de su muerte, desde 2012 sufría problemas de salud luego de sufrir un accidente en moto que lo obligaba a movilizarse en muletas.

El músico, actor y conductor alcanzó la fama en la década del noventa por su labor en la Rock & Pop, radio en la que participó en ciclos como Subí que te llevo, Se nos viene la noche y Tarde Negra.

Por otra parte, Tuqui también participó en distintos programas de televisión como Café Fashion, Justo a tiempo, Peligro sin codificar y la ficción Luna Salvaje.

Muchos colegas y amigos como Mario Pergolini, Juan Di Natale, Clemente Cancela y Axel Kuschevatzky expresaron su dolor a través de Twitter por la muerte de Tuqui.

Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reir, y muchos me hacen doler la cabeza....Tuqui, me enseñaste todo lo que no deberia haber aprendido...y fue un viaje distinto, sin dudas. MP pic.twitter.com/EOPdsQqOwh