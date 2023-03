Del Moro, sobre la detención de Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores: "La acusación es espantosa"

Este lunes la noticia de la detención de Marcelo Corazza, productor de Telefe que colabora activamente en Gran Hermano y participa de La noche de los ex cayó como un balde de agua fría sobre las autoridades del canal, aunque Santiago del Moro se refirió a ello.

Durante todo el día, la negativa de las autoridades de la señal a tratar el tema en sus ciclos informativos dio que hablar, sobre todo en las redes sociales, pero eso cambió cuando comenzó la gala de Gran Hermano 2022 y Del Moro salió al aire.

Desde ese momento, el conductor le dedicó un largo monólogo a explicar cómo tratará el canal este caso, y señaló, sin dudar, que “la acusación es espantosa”.

SANTIAGO DEL MORO HABLÓ SOBRE LA DETENCIÓN DEL PRODUCTOR DE GRAN HERMANO MARCELO CORAZZA

Tras reiterar que toda su vida soñó con conducir Gran Hermano y trabajar en ese canal, Del Moro hizo referencia al comunicado de prensa de Telefe sobre “el señor Marcelo Corazza”. “La acusación que se le hace es espantosa”, acotó.

“A mí como ser humano y como papá es un lugar al que me cuesta mucho llegar, y lo que siempre pido es justicia absoluta y, en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a ese delito”, explicó el conductor.

“Si una persona es acusada, tiene todo el derecho a defenderse, pero tengo las mismas dudas y las mismas preguntas que ustedes”, aclaró Santiago, que reveló que “particularmente no conoce” a Corazza.

“No lo conozco más allá de algún tipo de cruce. Les pregunté recién a algunos compañeros del canal y están todos en shock, con más incertidumbres”, dijo Del Moro que calificó de “frío” el comunicado de Telefe.

“Tenemos que esperar a que declare mañana. No tengo más que decir. No es una persona que conozca mucho”, cerró el conductor, que negó que Corazza sea el “Gran primo”. “Lo que pedimos ante todo es justicia y ‘con los chicos no’. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Es un tema que me toca mucho, no por experiencias propias”, concluyó.