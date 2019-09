Morla, furioso tras el allanamiento a Villafañe por las remeras de Maradona: “Parece que pasó el Gordo Valor”

El allanamiento al departamento del barrio de Villa Devoto, donde en el séptimo está el hogar de Claudia Villafañe, era un secreto a voces hacía tiempo a raíz de la disputa por la propiedad de las remeras que transpiró Diego Maradona a lo largo de su prolífica carrera futbolística. Hasta la mítica esquina de Segurola y La Habana llegó Matías Morla, como abogado del Diez, y Fernando Burlando, como defensor de la madre de Dalma y Gianinna.

Lejos de ser un procedimiento de rutina, el escándalo fue enorme cuando Morla se retiró furioso tras el resultado del operativo judicial ante la presencia de representantes del ministerio público fiscal. Indignado y ante la imposibilidad de dar precisiones, el matriculado apeló a una filosa comparación: “Lo único que puedo decir es que parece un capítulo de Los Simpson. No puedo hablar nada…”.

“Lo único que puedo decir es que parece un capítulo de Los Simpson. No puedo hablar nada…”. G-plus

Intrigados, los periodistas que se agolpaban a su alrededor intentaron indagar a qué capítulo hacía referencia, pero Morla solo atinó a replicar con otro recurso figurativo: “Si están a derecho y no ocultan nada… Parece que estuvo el Gordo Valor acá...”.

Lo cierto es que no habría sido necesario que el cerrajero fuerce la puerta del departamento bajo orden judicial, ya que Fernando Burlando habría facilitado la llave para ingresar. Más allá del fastidio con su colega y Claudia Villafañe, Matías Morla además apuntó contra la jueza a cargo de la causa: “Diego está muy enojado, ya me dio instrucciones para seguir. La Justicia argentina tarda cuatro años para discutir cosas que deberían tardar segundos. Diego piensa que le pasa esto por ser kirchnerista. Lo que me dijo es que así como hay gente detenida por cuestiones políticas, a él le hacen dar cuatro años de vueltas a algo que no se entiende. No puedo hablar del tema, pero no entiendo si en un juzgado de esta naturaleza hace cuatro años que estamos discutiendo algo tan básico, imagínense al pobre hombre que no puede ver a su hija y tiene que recurrir al juzgado de la Doctora Vilma Nora Días para poder verla. Vamos a iniciarle un juicio político a la jueza porque es la responsable de que pase lo que pasa. La cámara de apelaciones actuó perfecto, pero con Diego coincidimos que la doctora Díaz no está para ser magistrada”.

"Vamos a iniciarle un juicio político a la jueza porque es la responsable de que pase lo que pasa. La cámara de apelaciones actuó perfecto, pero con Diego coincidimos que la doctora Díaz no está para ser magistrada”. G-plus

Al final, cuando le preguntaron si parecía que habían ingresado a robar a la casa de Claudia Villafañe por su referencia al mítico ladrón de bancos, el abogado de Diego Maradona sentenció ante el micrófono de Telenueve: “No puedo dar detalles porque encima se van a dar el lujo de denunciarme, pero me parece que fui claro”.