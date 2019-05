Moria Casán volvió a chicanear a Jorge Rial en Twitter: "Es uno más que tiene ese programa gracias a mí"

La cuenta de Twitter de Moria Casán volvió a arder el lunes por la tarde, cuando respondió a una nota de Ciudad en la que se preguntaba si la conductora de Incorrectas había ninguneado a Jorge Rial, ya que en un posteo en Instagram se refirió a Intrusos como el “programa del mediodía”. Ácida, Moria afirmó: “No, como voy a ningunear al lider de @AmericaTV, que es el único que hace rating y todos los demós son mediocres, asnos y burros. Claro, se refiere a periodistas y yo soy una celebrity, no me doy por aludida”.

No, como voy a ningunear al lider de @AmericaTV que es el único que hace rating y todos los demas son mediocres, asnos y burros. Claro, se refiere a periodistas y YO soy una celebrity, no me doy por aludida. — Moria Casán (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019

Núnca dije el prog del mediodia, dije el que antecede a PAMELA que no es lider, pero es la dueña #MESALIÓ SER OLFA DE @AmericaTV Canal que me permite ser YOhttps://t.co/1C2SwNcjmo — Moria Casán (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019

En su catarsis, la diva recordó las palabras de Rial en medio de su fuerte pelea con América y Aptra, en el contexto de su pelea con Luis Ventura por la organización de los premios Martín Fierro: “Sé que están haciendo personal el enfrentamiento con Aptra. Por lo menos es lo que me llega, versiones, cosas agitadas desde adentro de este canal además. (...) Vivo hace 20 años de un programa que conduzco y que inventé yo. No hay muchos que puedan decir esto, somos muy poquitos los que llegamos a esta altura, con esta trayectoria, siendo siempre líderes en el canal. Siempre somos el programa líder (en rating) del canal América. Siempre. Todos los putos días somos líderes en América y ninguno de los que está del otro lado de la discusión lo ha logrado ni lo va a lograr nunca. Por incapacidad o porque la gente no los quiere”.

Más sobre este tema Fuerte exabrupto de Jorge Rial en medio de su furioso descargo contra América

Picante, Moria continuó chicaneando a Rial en las redes sociales por su jactancia: “Nunca dije el programa del mediodia, dije el que antecede a Pamela, que no es líder, pero es la dueña. Me salió ser olfa de @AmericaTV, canal que me permite ser yo”. Ya más en concreto, Moria trajo a colación la suplencia que hizo de Jorge durante los meses que se tomó de licencia para resolver sus problemas familiares: “Y que gracias a que lo conduje por 4 meses sus integrantes tuvieron trabajo, porque no se sabía qué iba a pasar, faltando el líder que gana todo”.

Y que gracias a que lo conduje por 4 meses sus integrantes tuvieron trabajo, porque no se sabia que iba a pasar, faltando el LIDER que gana todo. — Moria Casán (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019

Y paso a contarles que el 1er dia hice un rating muy high y en el 2do llegue a picos de 7 y como no me creo nada y menos los números, aunque según PITAGORAS son exactos, ja! Me pidieron que siga por 4 meses y lo hice solo por @AmericaTV — Moria Casán (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019

“Y paso a contarles que el primer día de mi reemplazo hice un rating muy alto y en el segundo llegué a picos de 7, y no me creo nada y menos los números, aunque según Pitágoras son exactos, ¡ja! Me pidieron que siga por 4 meses y lo hice sólo por @AmericaTV”, remarcó. Desdramatizando, Moria enfatizó con picardía: “No odio ni quiero, ni me pasa nada con el líder, sólo que es uno más que tiene ese programa gracias a mí”. Además, recordó cuando le pidió a Rial que haga de moderador del programa en el que Moria tuvo su careo con Luis Vadalá y Mario Castiglione, su marido y su ex en ese entonces: “¡Y lo elegí para mi reality en una época donde los periodistas de espectáculos no eran ni burros, ni mediocres, ni asnos!”.

No odio ni quiero, ni me pasa nada con el lider, solo que es uno mas que tiene ese programa gracias a mi! — Moria Casán (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019

Al final, Moria Casán le bajó el tono a su pica con Jorge Rial: “No es interna ni externa, son hemorroides pupilas, ¡#parfavar, chikes! ¡Stop con las especulaciones!”.

Y lo elegí para mi reality en una época donde los periodistas de espectaculos no eran ni burros, ni mediocres, ni asnos! — Moria Casán (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019