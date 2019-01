Moria Casán, Mariano Martínez y una lluvia de famosos en el estreno de Viva la Vida

El galán y gran parte del panel de Incorrectas, entre otros artistas, no se quisieron perder la apertura de telón del musica. ¡Fotos!

Ayer por la noche, en el teatro Lola Membrives se llevó a cabo el estreno de prensa de Viva La Vida, un tributo a los jóvenes de ayer, el musical de Valeria Ambrosio con dirección musical de Matías Chapiro, protagonizado por Nora Cárpena, Rodolfo Ranni, Mercedes Carreras, Alberto Martín, Marta Bianchi y Jorge Martínez, que a menos de dos semanas de su estreno oficial para público se encuentra entre uno de los espectáculos con mayor recaudación según las cifras oficiales de AADET.

Con Moria Casan a la cabeza, las “Incorrectas” le hicieron el aguante a Nora Cárpena y no faltó ninguna. Carolina Papaleo, Camila Salazar, Celina Rucci, Carolina Losada y Sofía Zamolo dijeron presente para ovacionar a su compañera con la que comparten el piso todas las tardes. Pero no fueron las únicas. Muchos famosos no se quisieron perder el gran musical argentino: Lucía y Joaquin Galán, Betiana Blum, Arnaldo André, Mariano Martínez junto a su mujer, José María Muscari, Patricia Palmer, Jey Mammon, Andrea Ghidone, Soledad Solaro, Manuela y Graciela Pal, Linda Peretz, Stella Maris Lanzani, Rodolfo Vals, Laura Fidalgo, Vanesa Butera, Guido Balzaretti, Sabrina Carballo, Patricio Arellano, Marisol Otero, Adriana Szusterman, Marisa y Victoria Carreras entre otros, fueron algunos de los tantos famosos que asistieron a esta gala del musical, que reúne a 14 artistas en escena.

Al término de la función hubo visitas a camarines, y devoluciones afectuosas. Por supuesto no faltaron las fotos y un cóctel para los íntimos para celebrar la gran noche de estreno.

Fotos: gentileza We Prensa/Martín Laskievich