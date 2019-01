El 2019 arrancó torcido para Moria Casán (73). A raíz de una falla en la comunicación del área de seguridad y migraciones de Uruguay, la conductora de Incorrectas fue detenida por la prefectura oriental en el puerto de Montevideo, ya que a las autoridades les figuraba vigente el pedido de captura internacional fundado en la ya resuelta causa por las joyas que la hizo pasar Navidad y Año Nuevo en un penal de Paraguay hace tres años.

Con el desparpajo que la caracteriza, fue la propia Moria quien informó a Luis Ventura de su mal momento a través de un audio de WhatsApp: "Me encuentro demorada en prefectura de Buquebus porque me salió la captura de Interpol. Son esas cosas burocráticas, porque vengo de pasar casi un mes por Europa, ya vine cuatro veces a Punta del Este".

Luego, la artista explicó en diálogo con Involucrados: “Para llegar al programa me tomo el Buquebus, y me capturan. Como hoy no se puede llamar a Interpol o a algún juzgado porque es 1 de enero, estoy acá con mis amigos los Barrenechea en una oficina divina con aire acondicionado. Igual, tengo todos los papeles”. Luego de comprobar la correspondiente documentación, Moria Casán fue liberada a las pocas horas.