La One habló del movimiento feminista y explicó por qué no se siente representada. Audio.

Mujer de convicciones fuertes, Moria Casán habló de la colectiva Actrices Argentinas y sentó su clara posición. "No me siento cerca de ellas", comenzó la One en el programa radial Agarrate Catalina, por La Once Diez.

"Siento que nadie me representa porque tengo una personalidad muy fuerte, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece una manada", continuó la conductora de Incorrectas.

"Yo no tengo un criterio uniforme para la vida. Algunos casos me parecen, otros no. Entonces no puedo pertenecer", completó Moria, sobre el final de la entrevista.

Semanas atrás, Isabel Macedo también había marcado sus diferencias con la agrupación integrada por Carla Peterson, Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y Lali Espósito, entre otras. “No comparto las maneras. No quiero ahondar tanto. Por el lugar que ocupo gracias a él (en referencia a su marido, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey), que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podés darle una mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar", había dicho la actriz en una nota con La Nación.