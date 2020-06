Morena Rial volvió a defender las polémicas 'maquinitas' a pesar de las fuertes críticas de Jorge: "Digan lo que digan, a mí me sirve"

En Twitter muchas usuarias comenzaron a hablar de las "maquinitas" faciales que promocionan las famosas vía redes sociales y que prometen mejorar el aspecto de la piel. El tema escaló hasta la Justicia, donde se deliberará si se trata de una "estafa piramidal".

Sin embargo, el lío mediático sigue a la orden del día. Ni bien el escándalo estalló, Jorge Rial había revelado que discutió fuerte con su hija Morena. ¿El motivo? Desde hace mucho tiempo, la joven promociona la maquinita en sus redes.

"¿Ustedes ya tienen la suya? Digan lo que digan, a mí me sirve". G-plus

"Acá está explicado cómo funcionan estos chantas y la importancia de los famosos en esta estafa a la gente. Alguna vez me llevó a una fuerte pelea con mi hija por este tema. Ofrecen dinero fácil. ¿Y qué famoso no se tienta con algo que no conlleve laburar?”, había dicho, tajante.

Más allá de la opinión de su papá, Morena volvió a la carga. Compartió una foto a través de sus historias de Instagram que muestra un montón de maquinitas faciales y remarcó que a ella le encantan. "¿Ustedes ya tienen la suya? Digan lo que digan, a mí me sirve", sentenció.

¿Qué dirá Jorge?