Morena Rial reveló cuál es el verdadero nombre con el que la anotó su madre biológica

Luego de sorprender a todos al hablar como nunca de su historia de vida, Morena Rial reveló que Azucena Luna –su madre biológica y quien también dio una entrevista en las últimas horas- la había anotado con otro nombre.

La hija de Jorge Rial visitó LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, donde se conoció que Morena fue anotada como Azucena Luna, el mismo nombre que lleva su madre biológica. Sin embargo, Silvia D’Auro y el periodista decidieron que la niña que adoptaron se llame Morena.

Por otro lado, la joven se había referido a Azucena en A la tarde: “Es una señora de Tucumán y tengo tres o cuatro hermanos. Es una familia muy humilde y yo tengo un gran corazón, pero en este momento no estoy pasando por un buen momento como para poder ayudarlos, que es lo que intentaría hacer. Entonces, prefiero por ahora dejarlo así”, explicó.

Y cerró: “Cuando ella tenía cinco meses de embarazo, mi papá Jorge la hizo venir desde Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, su mamá, hasta que nací. Después, firmaron los papeles y fui entregada a Silvia D’Auro. Todo fue hecho de manera legal”.

LA MAMÁ BIOLÓGICA DE MORENA RIAL ROMPIÓ EL SILENCIO Y DIJO QUE JORGE RIAL LE DA MUCHO MIEDO

Por primera vez, Azucena Luna –la mamá biológica de Morena Rial- rompió el silencio y dio detalles de cómo fue el momento en el que dio en adopción a la joven. Además, se despachó con una tremenda confesión al hablar de Jorge Rial.

“A él (por Jorge Rial) nunca lo vi. Tampoco intenté hablar jamás con él porque no quiero hablar con ese hombre”, lanzó Azucena, sin tapujos, en una nota que le dio a LAM.

“Al ver cómo es con mi hija, no quiero que me diga ninguna palabra, ni aparecer en nada. Yo la veo cómo Morena se descarga con él y por todo lo que ella habla, a mí (Jorge) me da miedo. La verdad es que me da miedo”, agregó.

