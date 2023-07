Morena Rial reveló cómo sigue el tema de los robos a panelistas en los camarines de LAM

Morena Rial volvió a hablar en una entrevista con Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) sobre la polémica por el robo en los camarines de LAM a las panelistas.

“¿En qué quedó el tema de los robos en LAM y las cámaras?”, le consultó Pampito y la influcer contestó: “Te voy a hacer una pregunta, ¿vos viste en las imágenes de las cámaras que yo saqué algo?”.

“No”, respondió por su parte el periodista y la hija de Jorge Rial siguió: “Bueno entonces está claro que yo no toqué nada y además hay alguien que se hizo responsable del hecho”.

“Sí, es amiga tuya”, retrucó Pampito y Morena cerró contundente: “Claramente yo no fui, a mí no me hace falta, yo laburo con las redes sociales, yo no fui cómplice de nadie”.

MORENA RIAL CONTÓ SI SE SIGUE VIENDO CON LA AMIGA QUE ASUMIÓ EL ROBO EN LAM

Tras el episodio del robo a Marcela Feudale, Estefi Berardi y Mónica Farro, la amiga de Morena Rial, Daiana Pedano, reconoció en El Run Run del Espectáculo que participó del delito.

“Fuimos nosotras”, dijo la exniñera de Morena, con quien fue al programa de América el día de los robos y luego agregó en Crónica: “No me lo pidió nadie, fue un momento de necesidad”.

Por su parte, Morena contó el martes por mañana si se siguió viendo con Daiana después del hecho. “¿Te seguís viendo con esa amiga que asumió el robo?”, le consultó Carmen Barbieri y la influencer contestó: “No, ella está en Córdoba”.