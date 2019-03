Cursando las últimas semanas de embarazo (tiene fecha de parto para el 2 de abril) y en medio de la ansiedad por la llegada de Francesco Benicio, el primer hijo que tendrán Morena Rial (20) y Facundo Ambrosioni (19), los futuros papás tachan los días en el calendario y comparten con sus seguidores sus emociones y los preparativos para el gran día.

Fiel usuaria a las redes sociales, la hija de Jorge Rial subió a Instagram Stories un dulce accesorio preparado para su pequeño: "Ya tenemos armada la practicuna en nuestro cuarto para la llegada de Fran", escribió la joven, junto a la foto del lugar donde dormirá su bebé.

"Ya tenemos armada la practicuna en nuestro cuarto para la llegada de Fran". G-plus

Días atrás, More también había dado cuenta de su felicidad al plasmar en las redes una postal de su ecografía: "Estás tan grande y hermoso, mi amor. Te estamos esperando con alegría y ansisas. Me encanta ver el amor que te dan antes de que nazcas. Ya faltan 15 días para las 40 semanas, te esperamos antes o en fecha, mi amor. Te amamos con tu papá, ese corazoncito me mata de amor", relató, emocionada.

¡Cuenta regresiva!

Foto: Captura de Instagram Stories.