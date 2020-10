Morena Rial: "A mi papá no le voy a perdonar que me haya internado en un psiquiátrico"

Los problemas entre Morena Rial (21) con su padre, Jorge Rial (59) y su esposa, Romina Pereiro (41) vienen de larga data. Pero se hicieron públicos en las últimas horas, cuando la madre de Francesco Benicio Ambrosioni (1 año y siete meses) decidió bloquear a ambos de sus redes sociales.

Ante este hecho, Ciudad se comunicó con Romina, quien negó haber dejado de seguir a More en las redes sociales: “Yo no hago esas cosas de seguir y dejar de seguir. Yo no dejé de seguir a More. No tengo ni tuve ningún problema con ella. Al contrario. Compartimos cosas lindas de crianza ahora que nació Fran. De hecho estuvo acá en casa, en el cumple de Jorge y la pasamos re bien. Imagínense que a mi edad, no me da por seguir o dejar de seguir. Y menos a la hija de mi marido. Que yo sepa no hay conflictos”.

Casi al mismo tiempo, este sitio habló también con Morena, quien se indignó al leer los dichos de Pereiro: “La verdad es que no iba a responder porque son problemas familiares. Pero la falsedad no es lo mio, así que acá tienen mi descargo. Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra”.

Más tarde, More se explayó en detalle sobre sus asuntos familiares en una entrevista sin filtros. “Después me tratan de psiquiátrica y no da”, arrancó.

"Me cansé de que Romina sea falsa, ella es la única que siempre hace quilombos y le genera problemas a mi papá. Es obvio que está con mi papá por la plata, porque tiene dos hijas y las tiene que mantener". G-plus

-¿Estás enojada con tu papá al igual que con Romina?

-Sí. Es obvio que mi relación con ellos está mal. Si él no comprende lo que le decimos con mi hermana, cuando le caiga la ficha de lo que es ella, después que no vuelva a nosotras. Siempre hace lo mismo. Esto mismo se lo advertí con la (Agustina) Kämpfer cuando él me echó a mí de mi casa con 17 años. Yo le dije “ella te va a hacer algo”, y a los cuatro meses le cayó embarazada de otro chabón. Yo tengo 21 años, pero no los tengo vividos al pedo. Sé mucho y hablo poco. Ya está, me cansé.

-¿Qué te cansó?

-Me cansé de que Romina sea falsa, porque ella no tendría que haber respondido si es una mina viva que no quiere problemas. Tiene 20 años más que yo, vendría a ser la adulta por así decirlo, porque yo también soy adulta, pero la que debería ser más madura y decir basta es ella. Pero ella es la única que siempre hace quilombos y le genera problemas a mi papá.

-Acabás de mencionar el caso de Agustina Kämpfer, ¿por qué?

-Es obvio que Romina está con él por la plata, porque tiene dos hijas y las tiene que mantener. Pero está en ella… y si le es infiel, a mí no me llegó información de que le sea infiel. No, si no ya la hubiera agarrado…

-¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá?

-Con él me peleé el viernes. En realidad, le mandé un audio en el que le decía algunas verdades y desde ahí no me contestó más.

"Esto ya viene desde que mi papá me internó en un neuropsiquiátrico para hacerme pasar por loca por todas las cosas que yo hice. Yo no estoy loca, no estuve loca, no fui una paciente psiquiátrica mal. A un loquito no lo largan después de 12 días de un loquero". G-plus

-¿Se puede saber qué verdades?

-Es un poco todo esto, básicamente.

-¿Tu reclamo sería que Jorge pasa fechas especiales, como su cumpleaños o el Día de la Madre más con Romina y sus hijas que con vos, Fran y Rocío?

-Exactamente. Yo soy madre. En las redes sociales y en la tele me saluda, pero después anda por atrás con la otra. Y no se trata de que me mimen, sino la actitud de mierda que tienen de excluirnos a mí, a mi hermana, a Francesco.

-¿Son rencores que vienen de más atrás?

-Hay cosas que no puedo contar porque son muy de la intimidad familiar, pero esto ya viene desde que mi papá me internó en un neuropsiquiátrico para hacerme pasar por loca por todas las cosas que yo hice. Yo no estoy loca, no estuve loca, no fui una paciente psiquiátrica mal. A un loquito no lo largan después de 12 días de un loquero.

-¿No te internaste por tu propia voluntad?

-Si yo tuve que decir eso fue claramente porque me obligaron, pero está claro que no me interné por mi propia voluntad. Tengo todos los papeles que comprueban que me internó mi papá. Lo hizo por todas las verdades que dije, por defender al papá de mi hijo.

"Sí, mi papá me venía manteniendo. Vamos a ver qué pasa a fin de mes… Es un garrón depender de él. Ahora me estoy jugando todo, pero ya está. Igual, ya fue, no me importa, pero tampoco la falsedad de decir todas esas cosas que dice Romina cuando ella es la única quilombera en la familia". G-plus

-Pero en ese caso, ¿el tiempo no le terminó dando la razón?

-No, que yo me haya separado de Facundo (Ambrosioni) no significa que tenga razón él. Me separé porque tuve un hijo. Con Facundo ahora está todo más que bien y no tiene nada que ver en este tema. Mi papá vendría a ser un pollerudo. Con todas las minas hace lo mismo. Pero para mí Romina es la peor de todas. Veremos si el tiempo me da la razón a mí.

-Con Agustina Kämpfer te llevabas muy mal… Que digas que Romina es la peor de todas es muy fuerte.

-Compiten por el primer lugar, pero le va ganando Romina.

-¿Pero Romina te hizo algo puntual?

-No, lo único que me falta… Ya no soy una pelotuda como era con la Kämpfer. Por otra parte, como soy la hija de Jorge tengo las puertas cerradas de los canales para hablar. Y eso que me gustaría trabajar en la tele, estoy buscando trabajo. Quiero trabajar en la tele y no me dejan.

-Pero ya sos mayor de edad, si una productora te quisiera podría contratarte…

-En realidad, necesito que me ingrese dinero porque tengo un hijo al que criar.

"Yo a mi papá lo tenía en un pedestal, pero ya se me cayó. Ya dejó de ser lo que era. Igual lo amo, es mi papá. No me gustan estas actitudes. También paso a decir que me chu... un huevo si él me deja de pasar plata, ya veré cómo la consigo yo. Pero boludeces conmigo, no". G-plus

-Facundo te pasa la cuota alimentaria de Francesco, ¿pero además te mantiene tu papá?

-Sí, me venía manteniendo. Vamos a ver qué pasa a fin de mes… Con Facu ahora está todo bien, es un padre presente, habla con Fran, me pasa la cuota. Vivimos lejos y no lo puede ver personalmente, pero con él está todo perfecto. No tengo nada que decir de él.

-¿Te limita mucho el hecho de depender económicamente de tu papá?

-Es un garrón. Ahora me estoy jugando todo, pero ya está. Creo que el mes que viene no me mantiene. Igual, ya fue, no me importa, pero tampoco la falsedad de decir todas esas cosas que dice Romina cuando ella es la única quilombera en la familia.

-¿Ella te dejó de seguir en Instagram?

-No, yo los bloqueé a ella y a mi papá. Si tienen actitudes de mierda y ella no tiene dos dedos de frente, ya está.

-¿Te llevabas bien con las hijas de Romina?

-Son dos nenas… Yo no puedo opinar en contra de ellas. No puedo tener celos porque no son hijas de mi papá, para arrancar. Para seguir, mi papá les paga todo. Por algo Romina está ahí también. Tercero, ella no quiere a Fran aunque se haga la que lo quiere. Es muy falsa. A mí no me gusta. Que me la haya bancado por mi viejo es una cosa, pero no me cabe. A mí me gusta decir las cosas de frente, ya me conocen. Por eso me tiene miedo hasta mi papá. Yo siempre fui de frente, la falsedad no es lo mío. Por eso mismo salgo a decir todo esto.

-Sacando a Romina, ¿tenías otros problemas con tu papá?

-No. Yo a mi papá lo tenía en un pedestal, pero ya se me cayó. Ya dejó de ser lo que era. Lo amo, es mi papá, pero no le voy a perdonar lo que hizo de internarme en un psiquiátrico y esas cosas, porque lo que pasé no lo pasó en su vida. En sus 60 años, no pasó ni una cuarta parte de lo que me hizo pasar a mí adentro de un psiquiátrico.

"No sé si nos vamos a poder reconciliar con mi papá después de esto. Lo único que sé es que la única que hizo explotar esto fue Romina saliendo a hablar. Esta vez, no lo causé yo así que no es mi problema. En mi corazón hay espacio para mi papá. Es el abuelo de mi hijo, pero a ella no". G-plus

-¿Cómo fue que se reconciliaron después de ese episodio? Se supone que hasta la semana pasada estaba todo bien…

-Es que siempre va a poner una carita porque ese es su trabajo. A mi viejo lo amo. No me gustan estas actitudes. También paso a decir que me chupa un huevo si él me deja de pasar plata, ya veré cómo la consigo yo. Pero boludeces conmigo, no.

-¿Quién te contiene?

-Está mi tía, mis amigos, mi hermana… está mi tío Luis Ventura también, que es inigualable. Hablo con él y me contiene.

-¿Estás en pareja?

-No, solterita. Pero nunca sola.

-¿Con tu hermana Rocío esta vez está todo bien y te apoya?

-Sí. Cada una vive en su casa y hablamos todos los días.

-¿Tu hermana sigue viviendo con tu papá?

-No, la echaron en cuarentena y la mandaron a un departamento. Ella está a 15 cuadras, nos juntamos casi todos los días.

-¿Creés que te vas poder reconciliar con tu papá después de esto?

-No sé. Lo único que sé es que la única que hizo explotar esto fue ella saliendo a hablar. Esta vez, no lo causé yo así que no es mi problema.

-¿Hay espacio en tu corazón para volver a recibir a tu papá?

-Sí, por qué no. Es el abuelo de mi hijo, pero a ella no.