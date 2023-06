Morena Rial habló de la dura historia de su hermana Rocío: "La abandonaron en la puerta de un hospital"

En medio de la explosiva pelea con Jorge Rial, Morena Rial (24) habló públicamente de su madre biológica, Azucena Luna, quien apareció por primera vez en los medios y contó con mucho dolor cómo le entregó su hija a Silvia D’Auro.

En ese contexto, en LAM le preguntaron a Morena por los orígenes de su hermana Rocío (23), y More dio fuertes detalles de la desconocida historia.

MORENA RIAL HABLÓ DE LA DURA HISTORIA DE SU HERMANA ROCÍO

Andrea Taboada: -De tu hermana Rocío mucho no se sabe. ¿Sabés quién era la familia?

Morena Rial: -El otro día fuimos con mi hermana a la Embajada de España a firmar unos papeles. Antes en la partida de nacimiento te ponían los nombres de tus papás. No decía "Rocío” y “Morena". Yo me llamaba Azucena Luna y mi hermana tenía un nombre espantoso también. Pero, esto Naza lo sabe, el por qué yo no busqué antes a mi mamá biológica. Fue porque a Rocío la abandonaron en la puerta de un hospital.

Nazarena Vélez: -Es verdad.

Morena: -En su momento yo no quise lastimar a Rocío.

Ángel de Brito: -Te daba culpa buscar a tu mamá.

Morena: -No la quise lastimar porque yo levantaba un teléfono e iba a saber de dónde venía, pero mi a mi hermana le iba a costar una vida. Entonces dije "no voy a lastimar a nadie. No la voy a buscar hasta que seamos más grandes".

Ángel: -Yo creo que, a pesar de los desbordes y las bestialidades que a veces decís, la gente puede entender un poco más por qué estás tan enojada, tan dolida. Porque tu vida, con cada cosa que contás...

Morena: -Mi vida fue una mierda.

Ángel: -La verdad que sí. Lamento decírtelo así.

Morena: -No sé qué hago parada, porque mi vida fue una mierda.

Ángel: -Sí, la verdad que sí. Te daba culpa buscar a tu mamá porque a tu hermana la habían abandonado.

Morena: -A mí me adoptan desde la panza y a mi hermana la abandonan en la puerta de un hospital. Al año y medio viene a mi casa.

Andrea: -¿Cómo llega a tu familia?

Morena: -Un juez lo llamó a mi papá. Le dijo que había una nena, que la habían abandonado en la puerta de un hospital, si quería tener otra hija. Y cayó mi hermana.

Estefi Berardi: -¿Ustedes cuánto se llevan?

Morena: -Ocho meses.

Estefi: -Si ella tenía otro nombre, supongo que alguien la inscribió previamente.

Morena: -Sí, supongo que cuando nacés te inscriben. Pero no la abandonaron con la partida de nacimiento en la puerta del hospital.

Marixa Balli: -¿La abandonaron recién nacida?

Morena: -No sé si recién nacida. Ella llegó al año y medio a mi casa. No sé bien. Yo nunca investigué, nunca pregunté, porque no quería dañarla. Ella es más chica que yo.

Marixa: -¿Y a ella le interesaría saber?

Morena: -No tengo idea. Ni le pregunto. No nos llevamos muy bien. Mi hermana es muy cerrada, no cuenta sus cosas.