Morena Rial habló de Alejandro Cipolla y su relación con La Joaqui: “Soy exclusiva, no comparto”

Días atrás, Morena Rial daba a entender que con su abogado, Alejandro Cipolla, habían llegado a ser más que amigos. Sin embargo, su supuesto e incipiente vínculo sentimental se habría roto por La Joaqui.

Contundente, la hija de Jorge Rial había aclarado que su letrado se mensajeaba con una famosa cantante. Luego de que las miradas apuntaran a la "trapera", Morena reaccionó re picante al supuesto romance entre Alejandro y La Joaqui.

"Ja, ja, ja... Soy exclusiva, no comparto con nadie". G-plus

"Me llegó información de que tuviste una pelea con tu abogado, Alejandro Cipolla, porque una tercera estaba en medio de lo suyo, que aparentemente es La Joaqui", le dijo Juan Etchegoyen por WhatsApp. "Ja, ja, ja... Soy exclusiva, no comparto con nadie", sentenció More, tajante.

¿ALEJANDRO CIPOLLA ESTÁ SALIENDO CON LA JOAQUI?

"¿Qué onda con tu abogado?", le preguntaron a More. "Somos amigos. Aparte, vi que él se mensajea y manda fotos con una cantante de RKT muy famosa. Dos besitos porque tres es mucha plata", sentenció, picante.