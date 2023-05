Morena Rial fulminó a Facundo Ambrosioni por no cuidar a su hijo mientras Jorge Rial estaba internado

Morena y Rocío Rial vivieron un angustiante momento cuando Jorge Rial sufrió un infarto en Colombia. Juntas, tuvieron que viajar de urgencia. Ya más tranquila por la buena recuperación del conductor, More apuntó contra su ex, Facundo Ambrosioni, por no haberse hecho cargo de su hijo cuando ella más lo necesitaba.

"¿Qué onda con el papá de Fran? Se vio que él se re portó cuando tu papá estuvo internado. Saludos", fue un comentario que Morena recibió a través de sus stories de Instagram. Indignada, expuso a su ex por no haber cuidado a su hijo como corresponde.

"¿El papá de Francesco? ¿Se re portó? Nah, chicos, no se confundan. Mi hijo se quedó con mis amigas porque 'nadie de su familia de Córdoba' lo pudo cuidar. Eso no habla bien de uno. Y onda, CERO". G-plus

"¿El papá de Francesco? ¿Se re portó? Nah, chicos, no se confundan. Mi hijo se quedó con mis amigas porque 'nadie de su familia de Córdoba' lo pudo cuidar. Eso no habla bien de uno. Y onda, CERO", sentenció More, dejando en claro que no está conforme con cómo su ex se relaciona con su hijo.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE MORENA RIAL TRAS LAS VERSIONES DE HABER PROVOCADO UN INCENDIO EN UN HOTEL

Luego de las fuertes versiones que hablaron de un incendio en el hotel donde se alojó Morena Rial en Córdoba, donde se puso en duda su autoría en el hecho en el que debió intervenir la Policía, la joven rompió el silencio y dio su palabra.

Todo comenzó cuando Cora Debarbieri indagó a la hija de Jorge Rial en A la tarde sobre este hecho: “Me dicen que la denuncia realmente existió. En esa denuncia, está tu nombre y apellido, hablan de escándalos, discusiones, que se quejaron de otras habitaciones del hotel por disturbios y ahí te pidieron que te retires”.

Tras escucharla, Morena tomó la palabra: “Yo dormí en el hotel y no hubo disturbios, no me peleé con nadie. Yo me fui a las 5 de la tarde del hotel, volví a las 9 de la noche y estaba este problema del incendio. Me pasan a otra habitación porque yo tenía dos”.

Por último, ante la pregunta sobre quién fue el responsable de este episodio, More cerró, contundente: “Qué se yo, si yo no estaba en el hotel. Está en las cámaras que yo me fui a las 5.30 de la tarde. Todos me quieren dar porque mi papá está débil, pero él se va a mejorar, ustedes no se hagan problema”.