Morena Rial se fastidió cuando le preguntaron si estudia una carrera universitaria y aclaró: "Me mantiene mi papá y aparte estudio"

Morena Rial se animó a un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores y reveló que estudia una carrera universitaria y que la mantiene su papá. La influencer contestó enojada cuando tocaron el tema pero explicó que le fastidia que hablen y opinen “sin saber”.

La mamá de Francesco Ambrosioni contó que estudia Marketing y Publicidad Digital y que Jorge Rial es quien la sostiene económicamente. “Esta la voy a responder un poquito enojada, pero no por la pregunta en sí de la chica, sino porque todo el mundo se mete, habla y opina sin saber”, comenzó la joven cuando le preguntaron si estudiaba una carrera universitaria a través de Instagram Stories.

"Sí chicos, estudio aunque no lo crean, marketing y publicidad digital. Así que bueno, para todos los que no tengan vida y rompen las pelotas, obviamente, sí, me mantiene mi papá y aparte estudio. Así que mil besos y al que no le gusta que no me mire". G-plus

Si bien la relación entre Morena Rial y su padre estuvo caracterizada por tener muchos altibajos con revelaciones públicas inéditas incluidas, actualmente se encuentran en uno de sus mejores momentos. La influencer demostró el amor que siente por Jorge Rial después de las críticas que recibió por su repentina renuncia a Tv Nostra.