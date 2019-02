Embarazada de siete meses, Morena Rial disfruta a pleno de su dulce espera y realizó una producción de fotos para la revista Gente junto a su pareja, Facundo Ambrosioni.

En la entrevista, la hija de Jorge Rial (que tiene fecha de parto el 2 de abril) reveló en calidad de primicia el nombre que eligieron para su bebé. “Nuestro hijo se llamará Francesco Benicio”, asegura la pareja en un recuadro de la última tapa de la publicación.

Vale recordar que cuando se conoció la noticia del embarazo de Morena, trascendió que su hijo se llamaría Jordi pero, finalmente, la pareja se decidió por Francesco Benicio, mucho más clásico.

Días atrás, la hija de Rial respondió las consultas de sus seguidores a través de Instagram Stories y contó cómo está hoy la relación con su papá tras la escandalosa pelea que protagonizaron el año pasado.

“Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Pero hablar, hablamos. Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas. Por algo me volví a hablar, pero definitivamente tenemos dos vidas muy diferentes. No sé si voy al casamiento de mi papá. Mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo”, aseguró More, poniendo en duda su presencia en la boda de Rial y Romina Pereiro, que tendrá lugar el 20 de abril, solo días después del nacimiento de su bebé.