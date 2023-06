Morena Rial explicó por qué siente que tiene todo para triunfar en TV: "Me gusta molestar a la gente"

Desde hace una semana Morena Rial visita de forma ininterrumpida los diversos ciclos de espectáculos, de donde la convocan para que hable sobre la derrumbada relación con su papá Jorge, pero ella asegura que tiene mucho más para ofrecer en la TV.

Desde que se independizó, a la fuerza según ella, de Jorge Rial, Morena se ha dedicado a vender productos importados, a la música, y a ser influencer, pero cada vez que habló sobre la mala relación con el periodista o su ex, Silvia D´Auro, los medios pusieron el foco sobre ella.

Por eso, este domingo la joven fue invitada a La tarde del 9, donde no escatimó adjetivos para calificar de “mafioso” a su padre, de “loca” a su la mujer que la adoptó junto a él, y de “cuatro de copas” y “perro” a su hermana Rocío.

MORENA RIAL CONTÓ POR QUÉ SERÍA UN ÉXITO EN LA TV

“¿Te gusta y te sentís cómoda en un estudio de televisión?”, le preguntó Tomi Dente. “Sí, yo creo que sirvo para la tele, pero por ahora estoy tranqui”, dijo Morena, que confesó que no mira programas, salvo para “chusmear lo que hablan de ella”.

“Estoy en todos los programas, salgo en cadena nacional”, bromeó.

“Tenés una lengua…”, le dijo Pía Slapka. “Sí, obvio. Me gusta molestar a la gente, lo que vengo haciendo. Me gusta molestar porque yo sé mucho de mucha gente, y no solo de Jorge. Pero bueno, esta semana me tocó él. Capaz que otra semana puedo atender a otro”, advirtió.

“No puedo dar nombras, si no, me adelantaría”, se excusó cuando le preguntaron a quién podría molestar. “No tendría problema en tomar un lugar en un panel. Lo re tomaría, aparte tengo muchos medios. A mí me llega información de todos lados”, reiteró.