Después de confirmar su sorpresiva separación de Facundo Ambrosioni, Morena Rial visitó en vivo Los Ángeles de la Mañana y contó los detalles de la ruptura del papá de su hijo, Francesco Benicio (3 meses).

De entrada, Morena respondió cuando Graciela Alfano le preguntó si Facundo le había sido infiel: “Puede ser. Sí”.

Y reveló: “Desde que nació Francesco, la relación cambió. Él salía a bailar mucho y volvía a las 10:30 de la mañana. Yo no soy boluda, me decía que se había quedado dormido en la puerta del boliche o que se había ido a lo de un amigo. Fueron como 5 veces”.

¿Cuál fue el punto de inflexión? “Le revisé el celular. Tenía que tomar la decisión y yo no tenía una prueba contundente de que me estaba engañando. Encontré de todo un poco. Eran varias chicas, tenía un Instagram trucho, todo. Primero leí todo y saqué fotos con mi celular. Además, todas las pibitas tienen novio, no sé qué onda”.

Sobre la reacción de Ambrosioni cuando le preguntó por las infidelidades, confió: “Me dijo que se confundió. Aclaro, porque sino va a saltar él a decir boludeces, que cuando empezamos la relación yo me hablaba con otras personas. Hasta que me puse de novia y no hablé más. Él no. Fue durante toda la relación la infidelidad. Y también cuando me separé, el año pasado”.

Cuando Yanina Latorre le comentó que desde el entorno de Facundo decían que Morena le había sido infiel con un hombre llamado Yamil, Morena fue contundente: “¿Amante? Me muero. Era un amigo, lo vi tres veces. Me separó de mis amigos porque pensaba que estaba de novia con todos”.

Morena también reflexionó sobre sus sensaciones tras descubrir el engaño: “Me siento decepcionada por mi hijo en realidad. Me perdí a mi papá por defenderlo a él. Así es la gente, nunca la terminás de conocer. No sigo enamorada, me da asco”, sentenció con enojo la hija de Jorge Rial.

“Hablo poco y nada por mi hijo. Lo venía a ver a casa al bebé hasta ayer. Él piensa que podemos volver. Y me insulta porque piensa que estoy con alguien. Por ahora lo dejo venir a casa a verlo a mi hijo durante una hora y me voy. Porque soy buena pero puedo ser la peor de todas”, agregó.

Ángel de Brito le preguntó si sospechaba desde hace mucho las infidelidades y Morena sorprendió al decir: “Siempre lo supe pero nunca me llegó nada. Por lo que leí, eran chicas fijas. Siempre las veía. No era una piba de un boliche, que me podían mandar fotos”

¿Si siente que Facundo la usó? "No sé la respuesta de eso. Estoy diciendo que me cagó, pero es el papá de mi hijo, no sé si me usó. Quiero creer que no pero quizás sí”. ¡Tremendo!

