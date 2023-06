Morena Rial reveló cuánta plata le pidió Silvia D'Auro a Jorge Rial por la patria potestad de sus hijas

En 2012, Jorge Rial y Silvia D´Auro protagonizaron un escandaloso divorcio después de más de 20 años de matrimonio y dos hijas en común que adoptaron once años antes cuando eran bebés, y una de ellas, Morena Rial, recordó cómo fue este traumático episodio.

Morena regresó a A la tarde después de su comentada actuación como panelista del lunes, y continuó disparando contra sus padres adoptivos, en especial contra D´Auro por la forma en que se desligó de su crianza tras un acuerdo económico con su ex.

“Una vez me crucé con Silvia y le pregunté por qué tenía tanto enojo con sus hijas. Me dijo ‘yo no tengo hijas, las crió el padre’”, recordó la panelista Claudia Medic, lo cual dio pie a un comentario muy picante de More.

CUÁNTO HABRÍA PEDIDO SILVIA D'AURO POR LA POTESTAD DE MORE Y ROCÍO RIAL

“Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después (…) vino mi hermana. Pero nunca nos quiso”, denunció Morena. “Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”, dijo, en referencia al acuerdo económico con Rial.

“Y aparte exigió por cada una en su momento 60 mil dólares para dar la patria potestad, algo así fue. Lo escuché con los abogados”, agregó la joven, que aseguró que D´Auro “no es su mamá” aunque los papeles señalen lo contrario.

“Ella nos sacó la ropa en bolsas de basura y la tiró afuera de la casa”, dijo Morena sobre el comportamiento que manifestó D´Auro tras el divorcio de Rial, y recordó a continuación varias situaciones traumáticas que vivió junto a la empresaria.