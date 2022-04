Morena Rial contó cómo elegirá el nombre de su segundo hijo

A días de que Jorge Rial revelara que no esperaba el segundo embarazo de Morena Rial, su hija y el papá de su bebé en camino, "El Maxi", charlaron a fondo sobre esta noticia que los tiene muy contentos.

Tras la charla del cantante cordobés con Juan Etchegoyen en Mitre Live, More se sumó y reveló que su hijo mayor, Francesco, fue quien le contó a Jorge que ella está embarazada.

"Se lo contó Fran porque este habla mucho, le contó él directamente, le dijo: 'Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza'”, afirmó.

Acto seguido, More reveló que permitirá que Maxi decida el nombre de su bebé en camino y adelantó cuál tiene en mente.

CÓMO MORE RIAL DECIDIRÁ EL NOMBRE DE SU SEGUNDO HIJO

"Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo”, reveló More.

Maxi ya es papá de una nena de nueve años, fruto de su relación anterior; y More de Fran, su hijo con su ex, Facundo Ambrosino.