Morena Rial confirmó su separación de Facundo Ambrosioni, a tres meses del nacimiento de Francesco: "Nadie muere por amor"

El rumor venía circulando desde hace unos días y, finalmente, Morena Rial confirmó su separación de Facundo Ambrosioni, a tan solo tres meses del nacimiento de su hijo, Francesco Benicio. "Si algún día no me encuentras, buscame entre las oportunidades que perdiste", escribió en una primera enigmática historia de su cuenta de Instagram.

Luego, respondió preguntas de sus seguidores: “¿Estás separada o peleada con Facundo?”. Y la respuesta fue contundente: "Separadísima", escribió junto a un emoji de una mano saludando y otro mandando un besito.

“¿Es verdad o mentira que se separaron con Facu”, volvió a consultar otra persona, incrédula. “¡Verdad!”, insistió More. “En unos días vuelven”, comentó un tercero. Pero More fue por más: “No, olvidate”, remató, repitiendo los emojis.

Un seguidor quiso darle ánimos. “Tranqui… acá no pasó nada… Un hombre no es el final… Además, ¡estás divina, More! ¡Sos una genia!”, le escribió. “¡Jajaja, obvio! ¡Tranquila! Nadie muere de amor”, contestó. Luego, le preguntaron si le gustaría darle un hermanito a Francesco. “¡Jajaja! Por ahora, no, lejos de eso. Aparte, no tengo pareja”, respondió con un emoji de carcajada.

En junio del año pasado, Morena y Facundo había atravesado su primera fuerte crisis. "Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mi, la persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo", había escrito la joven.