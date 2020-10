Morena Rial compartió un mensaje motivacional, a quienes luchan por "levantarse de la cama": "Se que es un esfuerzo enorme"

En más de una oportunidad, Morena Rial remarcó lo mucho que le costó volver a sentirse segura de sí misma. Especialmente, en medio de los hirientes comentarios que los haters hacen opinando sobre su aspecto físico.

Si bien la hija de Jorge Rial se muestra muy segura de sí misma a través de las redes sociales, especialmente ahora que está soltera, sabe lo que es sentirse insegura y luchar todos los días por darle la espalda a la crítica ajena.

"Tal vez tus padres, amigos o pareja no lo vean... Pero sé que estás haciendo un esfuerzo enorme hasta para levantarte de la cama y no puedes rendirte. Ánimo, ¡yo sé que puedes!". G-plus

Al leer un mensaje motivacional, se sintió identificada y lo compartió a través de sus stories de Instagram para alentar a sus seguidores. "Tal vez tus padres, amigos o pareja no lo vean... Pero sé que estás haciendo un esfuerzo enorme hasta para levantarte de la cama y no puedes rendirte. Ánimo, ¡yo sé que puedes!", expresa la foto que replicó More.

¡Sabio mensaje!