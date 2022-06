Morena Rial le bajó el pulgar al romance de su padre con Josefina Pouso

El explosivo romance, aunque ellos niegan esa definición, de Jorge Rial y Josefina Pouso sigue generando reacciones, y este lunes Morena Rial opinó en A la tarde qué le parece esta nueva relación de su padre a tres meses de anunciar su separación de Romina Pereiro.

El cronista Tucho de A la tarde encontró a Morena en la calle y le preguntó cómo tomó la noticia de la relación entre su padre y Pouso. “No tengo idea, no la conozco. Está separado y puede verse con quién él quiera, yo ya lo dije. Puede tener amigas como la ex amigos”, opinó.

“Son libres los dos, o sea ¿cuál es el problema? No es el caso puntual de Josefina, sino que se puede ver con quien quiera”, dijo More, mientras el notero le consultaba si prefería a su padre soltero o en pareja.

LA CONTUNDENTE OPINIÓN DE MORE RIAL SOBRE LA RELACIÓN DE JORGE CON JOSEFINA POUSO

“Es más tranquilo mi papá soltero. Si, sí, mejor, mejor. Pero bueno, obviamente lo que lo haga feliz a él”, respondió Morena, y dejó al notero estupefacto por su reacción.

En el estudio de A la tarde, Luis Ventura le dio la razón a Morena, aduciendo que la joven es quien tiene la mirada más clara sobre la vida amorosa de su padre, tras haber presenciado las relaciones que tuvo con Mariana “Loly” Antoniale, Agustina Kampfer y Romina Pereiro.

“La lectura de Morena siempre fue esa. Son, a lo mejor, miradas de hijo, que quieren a lo mejor tener la exclusividad de su padre”, analizó Ventura, que conoce a Morena desde que llegó a vivir con Rial y su ex, Silvia D´Auro.