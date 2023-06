Morena Rial, a 7 años del by pass gástrico: "Llegué a pesar 145 kilos"

En medio del conflicto que está protagonizando con su padre Jorge, Morena Rial se encuentra cerca de cumplir 7 años de una de las decisiones más importantes que, según ella, tomó en su vida: el by pass gástrico. Esta intervención fue de vital ayuda para mejorar la salud de la joven.

Más sobre este tema Tremendo vaticinio de Luis Ventura tras el escándalo de Morena con Jorge Rial: "Hay gente que va a terminar presa"

“Yo tenía resistencia a la insulina, antes de hacerme el bypass, y también el hígado graso. Ya no tengo nada, ahora estoy bien. Después del bypass mi vida cambió totalmente, no tengo ningún problema”, le dijo en confidencia a Ángel de Brito en 2021.

“Yo tenía resistencia a la insulina, antes de hacerme el bypass, y también el hígado graso. Ya no tengo nada, ahora estoy bien". G-plus

En 2020, sus seguidores le preguntaron a More cuál había sido su peso máximo previo a la operación, y ella respondió, tajante: “Yo llegué a pesar 145 kilos. Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan”.