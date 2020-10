Morena dejó de seguir a Jorge Rial y a Romina Pereiro: los enigmáticos posteos y las pistas del escándalo

Los conflictos entre Jorge Rial y su hija Morena parecieron quedar en el pasado tras el nacimiento de su nieto Francesco. De hecho, en el último tiempo la joven le dedicó tiernos mensajes tanto al conductor de Intrusos como a su esposa, Romina Pereiro.

Por eso, llamó mucho la atención que en las últimas horas More haya dejado de seguir en Instagram a su padre y a su esposa, y ellos también le dieron “unfollow” a ella.

Además, Morena realizó una serie de posteos enigmáticos y picantes: “A veces tendrás que ponerte una capa, y aunque no tengas súper poderes, salvarte de todo aquello que te hace daño”, decía uno de los posteos.

En otro se podía leer: “¿Que si soy valiente? Solo les contaré algo, he visto cosas que me han destrozado el alma, he escuchado cosas que me han matado por dentro, he visto cómo desconfiaron de mí cuando más leal he sido, he vivido la traición cuando más confianza he dado, pero ¿saben algo? Aquí estoy de pie con ganas de amar y brindar mi apoyo cuando lo necesite”.

Por último, publicó una foto de su hijo Francesco y expresó contundente: “Mi única razón de vivir”.

¿Habrá un nuevo cimbronazo en el clan familiar de Jorge Rial? ¡Mirá los picantes posteos de Morena Rial!