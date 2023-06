More Rial, tajante sobre su papá: "Nunca le voy a perdonar que me haya internado en un psiquiátrico"

Lejos de que la relación con Jorge Rial logre conciliar una tregua, Morena volvió a ir a A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, y dio detalles de qué fue lo que más le dolió de su papá.

“A mi papá lo quiero, es el abuelo de mi hijo, no puedo decir más que eso porque tampoco es un sentimiento tan grande el que tengo”, comenzó diciendo la joven, dejando en claro que el cariño que logró sentir por el conductor fue cambiando con el transcurso del tiempo.

Allí, al ser indagada por qué le dice a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, cuando quiere ver a su abuelo, More se sinceró: “Hoy en día, le digo que su abuelo está enfermo y que por eso no lo va a buscar. Mi hijo me pregunta ‘¿cuándo va a ser la hora que me venga a buscar el Tata? ¿Ya está mejor?’. Y sí, está mejor pero no lo va a buscar”.

“Yo no mezclo las cosas. Le dije a Jorge que, si quiere ver a mi hijo y lo quiere mandar a buscar, está en todo su derecho. Yo al nene no le prohíbo ni que vea a su papá, ni que vea a su abuelo, aunque yo esté peleada y sienta que son unos nefastos. Cuando mi hijo sea grande va a ser el dueño de decidir, si le hicieron daño a su madre, con quién estar y con quién no”, agregó, tajante.

Y cerró, sin vueltas: “¿Cómo me veo en 10 años? Ojalá que sea feliz es lo único que quiero. Me pasaron muchas cosas feas. Si me llama Jorge no lo atendería. Yo nunca voy a perdonar que me haya internado en un psiquiátrico. Entiéndanlo y es mi última palabra”.

LA MAMÁ BIOLÓGICA DE MORENA RIAL ROMPIÓ EL SILENCIO Y DIJO QUE JORGE RIAL LE DA MUCHO MIEDO

Por primera vez, Azucena Luna –la mamá biológica de Morena Rial- rompió el silencio y dio detalles de cómo fue el momento en el que dio en adopción a la joven. Además, se despachó con una tremenda confesión al hablar de Jorge Rial.

“A él (por Jorge Rial) nunca lo vi. Tampoco intenté hablar jamás con él porque no quiero hablar con ese hombre”, lanzó Azucena, sin tapujos, en una nota que le dio a LAM.

“Al ver cómo es con mi hija, no quiero que me diga ninguna palabra, ni aparecer en nada. Yo la veo cómo Morena se descarga con él y por todo lo que ella habla, a mí (Jorge) me da miedo. La verdad es que me da miedo”, agregó.

Por último, la entrevistada reforzó su idea sobre lo que piensa del conductor y periodista y cerró, sincera: “Después de tantos años, no quiero que venga a arruinar mi vida”.