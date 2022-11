More Rial reveló que se hará más cirugías estéticas porque tiene varios complejos

En medio del escándalo por estar saliendo con el amigo de su ex, More Rial respondió a las picantes preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram.

A la hija de Jorge Rial le consultaron si le gustaría seguir haciéndose cirugías estéticas. Pregunta que la mamá de Francesco Benicio contestó con total sinceridad.

Además, aclaró que a pesar de mostrarse súper segura en redes sociales, aún lidia con fuertes "complejos".

¿MORE RIAL SEGUIRÁ HACIÉNDOSE CIRUGÍAS ESTÉTICAS?

"¿Te harías otras operaciones en tu cuerpo?", le preguntaron.

"Sí, aunque no lo crean, tengo varios complejos. Y sí, me seguiría operando a medida que vaya necesitando", respondió, haciendo hincapié en que no descarta la posibilidad de volver a entrar al quirófano por decisión propia.